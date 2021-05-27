Птички, солнышко, цветочки – лепота: голосуем и выбираем победителя!
Закончен прием фотографий на конкурс фотографий на тему природы и всего ее разнообразия «Птички, солнышко, цветочки – лепота!» и сегодня стартует финальное голосование!
Фото в комментарии принимались до 26 мая, а с 27 мая по 3 июня включительно состоится финальное голосование, в ходе которого надо будет выбрать трех победителей.
Их имена мы назовем в пятницу, 4 июня.
Первый приз – Сертификат на тысячу рублей на посещение батутного центра «Невесомость». Второй и третий приз – книга «Готовим почву для идеального урожая».
Птички, солнышко, цветочки – лепота! Голосуем и выбираем победителя!
Голосование заканчивается 04/06/2021
Цветущая вишня и любопытный котик
Фото от K R I S T I N A
Дом у воды
Фото от $Imperialist
Закат над прудом
Фото от Анастасии Кудряшовой
На утренней рыбалке
Фото от kvas
Юхновский район, восход солнца на реке Теча.
Фото от Jim Beam 40
Терепец, гроза
(фотоаппарат "Зенит", плёнка "Фуджи" 200ед., штатный объектив Гелиос-44, штатив)
Фото от ILR
Юхновский район, река Угра
Фото от K R I S T I N A
Перемышльский район, оз. Тороповское (недалеко от оз. Тишь)
Для тех, кому колокольня показалась знакомой: да, именно в этих местах снимался сериал "Жуки". ;-)
Фото от Jim Beam 40
Закат в Солнцеграде
Фото от Геннадича
Мимоза
Фото от Тали
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!