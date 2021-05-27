Закончен прием фотографий на конкурс фотографий на тему природы и всего ее разнообразия «Птички, солнышко, цветочки – лепота!» и сегодня стартует финальное голосование!

Фото в комментарии принимались до 26 мая, а с 27 мая по 3 июня включительно состоится финальное голосование, в ходе которого надо будет выбрать трех победителей.

Их имена мы назовем в пятницу, 4 июня.

Первый приз – Сертификат на тысячу рублей на посещение батутного центра «Невесомость». Второй и третий приз – книга «Готовим почву для идеального урожая».

Птички, солнышко, цветочки – лепота! Голосуем и выбираем победителя! Голосование заканчивается 04/06/2021 Цветущая вишня и любопытный котик 12

Фото от K R I S T I N A Дом у воды 7 Фото от $Imperialist Закат над прудом 13 Фото от Анастасии Кудряшовой На утренней рыбалке 12 Фото от kvas Юхновский район, восход солнца на реке Теча. 26 Фото от Jim Beam 40 Терепец, гроза 13 (фотоаппарат "Зенит", плёнка "Фуджи" 200ед., штатный объектив Гелиос-44, штатив)

Фото от ILR Юхновский район, река Угра 13 Фото от K R I S T I N A Перемышльский район, оз. Тороповское (недалеко от оз. Тишь) 5 Для тех, кому колокольня показалась знакомой: да, именно в этих местах снимался сериал "Жуки". ;-)



Фото от Jim Beam 40

Закат в Солнцеграде 4 Фото от Геннадича Мимоза 3 Фото от Тали