Главная Новости Конкурсы
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

Птички, солнышко, цветочки – лепота: голосуем и выбираем победителя!

Опубликовано: 27.05.2021 12:12 0 716
Птички, солнышко, цветочки – лепота: голосуем и выбираем победителя!

Закончен прием фотографий на конкурс фотографий на тему природы и всего ее разнообразия «Птички, солнышко, цветочки – лепота!» и сегодня стартует финальное голосование!  

Фото в комментарии принимались до 26 мая, а с 27 мая по 3 июня включительно состоится финальное голосование, в ходе которого надо будет выбрать трех победителей.

Их имена мы назовем в пятницу, 4 июня.

Первый приз – Сертификат на тысячу рублей на посещение батутного центра «Невесомость». Второй и третий приз – книга «Готовим почву для идеального урожая».

 

Птички, солнышко, цветочки – лепота! Голосуем и выбираем победителя!

Голосование заканчивается 04/06/2021

Цветущая вишня и любопытный котик

12


Фото от K R I S T I N A

Дом у воды

7

Фото от $Imperialist

Закат над прудом

13

Фото от Анастасии Кудряшовой

На утренней рыбалке

12

Фото от kvas

Юхновский район, восход солнца на реке Теча.

26

Фото от Jim Beam 40

Терепец, гроза

13

(фотоаппарат "Зенит", плёнка "Фуджи" 200ед., штатный объектив Гелиос-44, штатив)
Фото от ILR

Юхновский район, река Угра

13

Фото от K R I S T I N A

Перемышльский район, оз. Тороповское (недалеко от оз. Тишь)

5

Для тех, кому колокольня показалась знакомой: да, именно в этих местах снимался сериал "Жуки". ;-)

Фото от Jim Beam 40

Закат в Солнцеграде

4

Фото от Геннадича

Мимоза

3

Фото от Тали

Опубликовано: 27.05.2021 12:12 0 716
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Роза Белла Вита – украшение сада
Автоматизация мерчендайзинга как путь к тотальной оптимизации
Почему станки б/у востребованы у предпринимателей?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru