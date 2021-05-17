Птички, солнышко, цветочки – лепота! Запускаем новый конкурс!

Вот и пришла настоящая весна. Птички поют, солнышко светит, столбики термометров перевалили за +25, одним словом, лепота!

А тут еще и важный праздник на носу. Называется он - Всемирный день охраны окружающей среды и отмечается 5 июня.

Вот мы и решили, что самое время наглядно показать, ту самую среду, которая нас окружает и которую мы обязаны беречь. А именно, природу – мать нашу.

Конкурс фотографий на тему природы и всего ее разнообразия мы и начинаем сегодня, а закончим как раз ко дню охраны этой самой природы. Итоги мы подведем накануне праздника, в пятницу 4 июня.

Принять участие в нашем конкурсе достаточно просто. Для этого достаточно загрузить в комментарии свою фотографию на тему природы. 10 фото, которые наберут наибольше количество лайков от калужан, выходят в финал, трое победителей которого получат от нас призы!

От одного участника принимается до трех фотографий (можно и больше, но в финал могут попасть не более трех от одного участника).

Первый приз – Сертификат на тысячу рублей на посещение батутного центра «Невесомость». Второй и третий приз – книга «Готовим почву для идеального урожая».

Фото в комментарии принимаются до 26 мая включительно, а с 27 мая по 3 июня включительно состоится финальное голосование, в ходе которого надо будет выбрать трех победителей. Их имена мы назовем в субботу, 4 июня.