Конкурс: последний шанс заполучить Деда Мороза в гости!

Первый этап новогоднего конкурса: «Будь здоров, расти большой, любимый Дедушка Мороз!», подходит к концу. Сегодня – последний день приема заявок, а завтра стартует голосование.

Присылайте свои фотографии с Дедом Морозом и краткое поздравление новогоднему волшебнику, а мы опубликуем их и объявим голосование.

К тому, кто победит в нем, Дед Мороз приедет в гости под самый Новый год - в воскресенье, 27 декабря!

Сегодня мы публикуем фото первых участников.

Прислал Станислав Шевелев

Я сам в роли Деда Мороза. Желаю всем людям на планете Здоровья. Вирусы долой!

Новый Год в Доминикане на пляже, Дед Мороз на заднем плане, а я со Снегурочкой

Дед Мороз в юбке

Прислала Елена Лачихина

Дорогой Дед Мороз!!! Ты всем даришь радость,будь счастлив и сам!!!

Дорогой Дед Мороз,пусть твой мешок ,всегда будет полон подарков!!!

Прислал Shtorm7600

Пусть сугробы не растают,

Не исчезнут холода,

Вьюга пусть в округе правит,

На реке хватает льда,

Пусть привычный микроклимат

Вам привычно щиплет нос.

С Днем рождения, любимый

Добрый Дедушка Мороз!

Прислал ufthiyfcvhh

Дорогой дедушка Мороз, поздравляю тебя с Новым годом и днем рождения и желаю : Пусть у тебя будет крепкое здоровье. Чтобы все к кому ты приходишь, были не только тебе рады, но и благодарны. Береги себя Дедушка Мороз.

Прислала Наталья Стерлигова

Дед Мороз, ты очень добрый,

Даришь сказку детворе.

Будь ты, дедушка, ЗДОРОВЫЙ,

Всем на радость и себе.

В этот год, ужасно страшный,

Ты себя побереги.

Потому что ты бесстрашный,

От КОВИДА убеги.

Очень хочется, чтоб было

И в душе твоей тепло,

Потому что ты Морозный

Даришь всем только ДОБРО.

Пусть Снегурочка поможет

Всех желанья исполнять,

Возраст, то уже преклонный,

Дедушку везде гонять.

А под звон часов — курантов,

Сядь и где-то отдохни,

Выпей кружку чая с медом

А потом уже лети.

С днем рождения дедушка, от семьи Низамовых.

Прислала Виктория Оттер

Поздравляем с Новым годом! Желаем иммунитету во все органы, здоровья всем родным и близким, денег во все карманы и сбычи мечт!

Фотографии на конкурс принимаются по электронной почте vi@kp.kaluga.ru (в теме письма сделайте пометку: «Дед Мороз») или в наших группах в соцсетях:

Срок приема фото и поздравлений – с 18 ноября до 8 декабря. Голосование продлится до 18 декабря. По его окончании будут объявлены победители.

Требования к фотографиям:

качественные (не должны быть размытыми, должны быть в фокусе)

не допускается наличие на фото рекламы, телефонов, логотипов, вывесок, адресов сайтов и т.п.

авторские права на все фото должны быть соблюдены. Присылая фото на конкурс, вы берете на себя ответственность за их нарушение.

Обращаем внимание, что в связи с тем, что у Деда Мороза под Новый год очень много дел и жесткий график, посетить победителя он сможет только по адресу в Калуге. Просим вас участников обратить внимание на этот момент.

С наступающим Новым годом, Калуга!