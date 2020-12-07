Конкурс: последний шанс заполучить Деда Мороза в гости!

Первый этап новогоднего конкурса: «Будь здоров, расти большой, любимый Дедушка Мороз!», подходит к концу. Сегодня – последний день приема заявок, а завтра стартует голосование.
Присылайте свои фотографии с Дедом Морозом и краткое поздравление новогоднему волшебнику, а мы опубликуем их и объявим голосование.
К тому, кто победит в нем, Дед Мороз приедет в гости под самый Новый год - в воскресенье, 27 декабря!
Сегодня мы публикуем фото первых участников.
Прислал Станислав Шевелев
Я сам в роли Деда Мороза. Желаю всем людям на планете Здоровья. Вирусы долой!
Новый Год в Доминикане на пляже, Дед Мороз на заднем плане, а я со Снегурочкой
Дед Мороз в юбке
Прислала Елена Лачихина
Дорогой Дед Мороз!!! Ты всем даришь радость,будь счастлив и сам!!!
Дорогой Дед Мороз,пусть твой мешок ,всегда будет полон подарков!!!
Прислал Shtorm7600
Пусть сугробы не растают,
Не исчезнут холода,
Вьюга пусть в округе правит,
На реке хватает льда,
Пусть привычный микроклимат
Вам привычно щиплет нос.
С Днем рождения, любимый
Добрый Дедушка Мороз!
Прислал ufthiyfcvhh
Дорогой дедушка Мороз, поздравляю тебя с Новым годом и днем рождения и желаю : Пусть у тебя будет крепкое здоровье. Чтобы все к кому ты приходишь, были не только тебе рады, но и благодарны. Береги себя Дедушка Мороз.
Прислала Наталья Стерлигова
Дед Мороз, ты очень добрый,
Даришь сказку детворе.
Будь ты, дедушка, ЗДОРОВЫЙ,
Всем на радость и себе.
В этот год, ужасно страшный,
Ты себя побереги.
Потому что ты бесстрашный,
От КОВИДА убеги.
Очень хочется, чтоб было
И в душе твоей тепло,
Потому что ты Морозный
Даришь всем только ДОБРО.
Пусть Снегурочка поможет
Всех желанья исполнять,
Возраст, то уже преклонный,
Дедушку везде гонять.
А под звон часов — курантов,
Сядь и где-то отдохни,
Выпей кружку чая с медом
А потом уже лети.
С днем рождения дедушка, от семьи Низамовых.
Прислала Виктория Оттер
Поздравляем с Новым годом! Желаем иммунитету во все органы, здоровья всем родным и близким, денег во все карманы и сбычи мечт!
Фотографии на конкурс принимаются по электронной почте vi@kp.kaluga.ru (в теме письма сделайте пометку: «Дед Мороз») или в наших группах в соцсетях:
Срок приема фото и поздравлений – с 18 ноября до 8 декабря. Голосование продлится до 18 декабря. По его окончании будут объявлены победители.
Требования к фотографиям:
Обращаем внимание, что в связи с тем, что у Деда Мороза под Новый год очень много дел и жесткий график, посетить победителя он сможет только по адресу в Калуге. Просим вас участников обратить внимание на этот момент.
С наступающим Новым годом, Калуга!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!