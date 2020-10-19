«Калужские закоулки»: меняем фото любимого города на призы

Пандемия и связанные с ним страсти уже порядком утомили всех нас. Чтобы немного развеяться и дать калужанам возможность отвлечься от коронавирусных новостей, которые опять начинают напоминать сводки с фронта, мы решили объявить ряд конкурсов, первый из которых – «Калужские закоулки».

Присылайте нам свои фотографии с улиц и дворов любимого города, а победителю по итогам читательского голосования мы подарим сертификат на 1000 рублей в один из калужских сетевых магазинов электроники, гаджетов и бытовой техники.

Условия конкурса просты: фото должны быть сделаны в Калуге (все равно где), они могут быть как художественными, так и событийными, репортажными.

От одного участника принимается до трех фотографий. К каждой из них требуется придумать заголовок и описание.

После того, как присланные фотографии пройдут редакционный фильтр, они будут опубликованы и выставлены для читательского голосования. Та фотография, которая наберет наибольшее количество голосов, будет признана победителем, а ее автор получит приз.

Присылать фото можно по электронной почте vi@kp.kaluga.ru. В теме письма обязательно укажите: «Калужские закоулки».

Также можно оставлять фото в комментариях на наших страницах в соцсетях:

Сроки проведения конкурса: прием фотографий с 19 октября по 9 ноября. С 10 до 19 ноября состоится голосование и будет определен победитель.