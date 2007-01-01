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Работа

В Малоярославецком районе бывшему сотруднику выплатили долг по зарплате

Евгения Родионова
08.06, 13:19
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В понедельник, 8 июня, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о восстановлении трудовых прав бывшего работника организации.

По данным ведомства, при увольнении ему не выплатили деньги.

Прокуратура района потребовала от работодателя выплат в пользу бывшего сотрудника. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Долг выплатили полностью. Руководителя оштрафовали на десять тысяч рублей.

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