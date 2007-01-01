В Малоярославецком районе бывшему сотруднику выплатили долг по зарплате
В понедельник, 8 июня, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о восстановлении трудовых прав бывшего работника организации.
По данным ведомства, при увольнении ему не выплатили деньги.
Прокуратура района потребовала от работодателя выплат в пользу бывшего сотрудника. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Долг выплатили полностью. Руководителя оштрафовали на десять тысяч рублей.
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