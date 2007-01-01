Жительнице Перемышльского района выплатили долг по зарплате
Работа

Жительнице Перемышльского района выплатили долг по зарплате

Евгения Родионова
28.04, 17:47
0 290
Во вторник, 28 апреля, прокуратура Перемышльского района сообщила о взыскании задолженности по заработной плате с работодателя.

По данным ведомства, в апреле прошлого года девушка устроилась менеджером в пункт выдачи заказов, расположенный в одном из населённых пунктов района. Она работала без письменного договора.

— Отработав пять месяцев, девушка решила уволиться. Ей выплатили зарплату за последние два месяца в неполном объёме, - уточнили в ведомстве.

Суд встал на сторону прокуратуры. С работодателя взыскали долг по зарплате 45 тысяч рублей.

Прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили.

