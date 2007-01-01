Жительнице Перемышльского района выплатили долг по зарплате
Во вторник, 28 апреля, прокуратура Перемышльского района сообщила о взыскании задолженности по заработной плате с работодателя.
По данным ведомства, в апреле прошлого года девушка устроилась менеджером в пункт выдачи заказов, расположенный в одном из населённых пунктов района. Она работала без письменного договора.
— Отработав пять месяцев, девушка решила уволиться. Ей выплатили зарплату за последние два месяца в неполном объёме, - уточнили в ведомстве.
Суд встал на сторону прокуратуры. С работодателя взыскали долг по зарплате 45 тысяч рублей.
Прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь