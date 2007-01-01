Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Работа В Кировском районе работникам выплатили долг по зарплате - 2,4 миллиона рублей
Работа

В Кировском районе работникам выплатили долг по зарплате - 2,4 миллиона рублей

Евгения Родионова
24.04, 10:00
0 301
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 24 апреля, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о погашении долга перед сотрудниками организации.

По данным ведомства, 44 работникам не выплачивали зарплату за декабрь прошлого года и январь этого. Скопился долг в размере 2,4 миллиона рублей.

Прокуратура потребовала устранить нарушение. Задолженность полностью погасили. Директора привлекли к административной ответственности.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+