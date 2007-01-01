В Кировском районе работникам выплатили долг по зарплате - 2,4 миллиона рублей
В пятницу, 24 апреля, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о погашении долга перед сотрудниками организации.
По данным ведомства, 44 работникам не выплачивали зарплату за декабрь прошлого года и январь этого. Скопился долг в размере 2,4 миллиона рублей.
Прокуратура потребовала устранить нарушение. Задолженность полностью погасили. Директора привлекли к административной ответственности.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь