В Кировском районе работникам выплатили долг по зарплате - 2,4 миллиона рублей

В пятницу, 24 апреля, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о погашении долга перед сотрудниками организации.

По данным ведомства, 44 работникам не выплачивали зарплату за декабрь прошлого года и январь этого. Скопился долг в размере 2,4 миллиона рублей.

Прокуратура потребовала устранить нарушение. Задолженность полностью погасили. Директора привлекли к административной ответственности.