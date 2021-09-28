Владислав Шапша в Зальцбурге встретился с послом России в Австрии
Во вторник, 28 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша принимает участие в 17-ой Конференции регионов Европы, которая проходит в австрийском городе Зальцбург.
В рамках этого мероприятия Шапша встретился с послом России в Австрии Дмитрием Любинским.
Как сообщили в пресс-службе правительства, Шапша и Любинский обсудили перспективы развития сотрудничества между Калужской областью и Австрией.
По словам губернатора, наша область заинтересована в работе с австрийскими коллегами в торгово-экономической сфере, культуре, туризме, образовании, медицине и молодежном обмене.
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