Владислав Шапша в Зальцбурге встретился с послом России в Австрии

Во вторник, 28 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша принимает участие в 17-ой Конференции регионов Европы, которая проходит в австрийском городе Зальцбург.

В рамках этого мероприятия Шапша встретился с послом России в Австрии Дмитрием Любинским.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Шапша и Любинский обсудили перспективы развития сотрудничества между Калужской областью и Австрией.

По словам губернатора, наша область заинтересована в работе с австрийскими коллегами в торгово-экономической сфере, культуре, туризме, образовании, медицине и молодежном обмене.