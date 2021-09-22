Владислав Шапша встретился с руководством «Самсунга»

В среду, 22 сентября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с руководством предприятия «Самсунг Электроникс Рус Калуга». Стороны обсудили повышение уровня локализации производства и реализацию новых инвестпроектов.

- За годы нашего сотрудничества «Самсунг Электроникс» стал неотъемлемой частью региональной промышленности, - заявил по итогам мероприятия губернатор. - Это один из крупнейших инвесторов в регионе: в производство в Калужской области уже инвестировано более 8,5 миллиардов рублей. Создано порядка 1000 рабочих мест. Готовы поддержать планы компании по расширению и развитию производства в нашем регионе, реализации новых перспективных проектов, привлечению дополнительных инвестиций и созданию новых рабочих мест.

В Калужской области завод «Самсунга» работает с 2008 года. Он находится на севере Боровского района на 85 километре трассы М-3 «Украина».

На этом предприятии производится большая часть всех продаваемых в нашей стране телевизоров данной торговой марки, а также мониторы и стиральные машины.