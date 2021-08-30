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В Калужской области доходы бюджета за полугодие выросли на 22%

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 30.08.2021 15:38 1 335
В Калужской области доходы бюджета за полугодие выросли на 22%

Расходы областного бюджета за I полугодие 2021 года составили порядка 32,5 миллиарда рублей. Доходы выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В понедельник, 30 августа, по итогам заседания правительства об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Экономика области восстанавливается, у нас появляются дополнительные возможности для улучшения жизни людей в регионе, - подчеркнул глава региона.

69% от общего объема расходов областного бюджета в 1-м полугодии 2021 года направлено на социальную сферу: медицину, образование, поддержку граждан.

На развитие здравоохранения направлено 6,8 миллиарда рублей. Льготные лекарственные препараты получили 42,5 тысячи человек. На лекарства было выделено 1,3 миллиарда рублей.

Расходы на образование составили 8,3 миллиарда.

64 тысячи человек получили различные виды пособий и компенсаций на детей.

53 многодетные семьи - меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий.

На социальную поддержку граждан направлено 3,3 миллиарда рублей. Ежемесячные денежные выплаты получили 86 тысяч человек.

Каждый пятый житель Калужской области имеет льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. На эти цели направлено 1,08 миллиарда рублей.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 30.08.2021 15:38 1 335
Тэги: область экономика
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