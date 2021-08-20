В Калужской области планируется увеличить долю местных компаний в госзакупках
В пятницу, 20 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в бизнес-завтраке в Торгово-промышленной палате, где обсуждались проблемы бизнеса при прохождении процедур госзакупок.
- Увеличить долю местных компаний в госзакупках – одна из актуальных на сегодня задач, - подчеркнул по итогам встречи губернатор. - В регионе много производителей качественной продукции, желающих поставлять ее, в том числе в калужские больницы, госпредприятия, школы и детские сады.
На мероприятии своим опытом поддержки и продвижения региональных производителей по-делились коллеги из Нижегородской области. При министерствах они создали научно-технические Советы, которые стали площадками для переговоров между производителями и госзаказчиками.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!