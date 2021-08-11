Владислав Шапша поздравил Агентство стратегических инициатив с десятилетием

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в среду, 11 августа, поздравил с десятилетием Агентство стратегических инициатив.

- Сотрудничество Калужской области с АСИ началось в 2012 году, - говорится в сообщении главы региона. - При поддержке Агентства в нашем регионе реализуются перспективные общественно значимые проекты и инициативы, улучшается инвестиционный климат.

По результатам 2020 года Калужская область вошла в первую десятку Национального рейтинга регионов с наилучшими условиями инвестиционного климата. В рамках Национальной технологической инициативы предприятия региона привлекли свыше 70 миллионов рублей на реализацию высокотехнологичных проектов.

- В 2020 году на форуме «Сильные идеи для нового времени» выбрали 6 лучших инициатив от нашей области. Во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития практика нашего региона «Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения» вошла в число финалистов, - рассказал также Шапша. - В цифровую платформу «Смартека», для обмена между регионами лучшими практиками, включены 4 калужских, в том числе – модернизация первичной медико-санитарной помощи и атлас новых профессий. От всей души поздравляю коллектив и генерального директора Светлану Чупшеву с десятилетием создания Агентства. Рассчитываю на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество!