В Калужской области началась уборка зерновых

На полях Калужской области начали убирать зерновые. В понедельник, 26 июля, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- В регионе началась уборка зерновых. Продолжается заготовка кормов. По молоку уже имеем прирост в 109%, - отметил он. - Развитие АПК – это укрепление продовольственной безопасности. В следующем году начнет действовать государственная программа эффективного использования земель сельхозназначения на 10 лет. Наш регион должен принять самое активное участие в ее реализации.

Этот вопрос обсудили на заседании регионального правительства.

- Площадь земель сельхозназначения в регионе более 1,1 млн. га, из них пашня – порядка 829 тыс. га. Создаем условия для вовлечения в сельхозоборот неиспользованных земель, - пояснил губернатор. - У нас предусмотрены субсидии из областного бюджета на эти цели для предприятий. Формируем инвестплощадки. С 2006 года привлечено 115 млрд. рублей инвестиций на развитие АПК. Порядка 20-30 тыс. га неиспользованных земель вводится ежегодно.