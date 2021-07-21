На калужском заводе ПСМА Рус запустили новые проекты Stellantis

Во вторник, 20 июля, в Росве на заводе ООО «ПСМА Рус» губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина приняли участие в церемонии торжественного запуска новых проектов Группы Stellantis. Транснациональная корпорация по производству автомобилей была образована в начале 2021 года в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской Groupe PSA. Ее часть – калужский автозавод ПСМА Рус.

На заводе Владиславу Шапше и Веронике Никишиной представили модели автомобилей, которые начали производить в Калужской области для внутреннего рынка и дальнейшего экспорта в страны Европы – микроавтобусы и коммерческие многоцелевые фургоны, мини-фургоны и компактвэны.

Как было отмечено во время презентации, в этом году Stellantis уже запустил несколько ключевых производственных проектов на калужском заводе. Со стартом новой платформы для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroёn и Opel, а также серийной сборкой экспортно-ориентированных дизельных двигателей компания увеличила объемы производства на 200% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новым проектом также станет создание экспортного хаба на базе «ПСМА Рус» по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Первые поставки начнутся уже во второй половине 2021 года.

Помимо этого до конца 2022 года завод начнет производство автомобиля Scudo (бренда Fiat Professional).

- В ближайшие несколько лет мы расширим гамму продуктов, локализовав производство модели бренда Fiat Professional, - отметил старший вице-президент Stellantis, глава региона Евразия Ксавье Дюшман. - А уже в этом году, с наращиванием и развертыванием производственных мощностей, мы создаем 1000 новых рабочих мест в калужском регионе. Мы видим огромный потенциал российского автомобильного рынка. Наша цель – выйти по экспорту автомобилей на 1 место в Европе.

Вероника Никишина положительно оценила амбициозные планы компании стать экспортером «номер один» в Европе и выбор Калужской области как территории для создания хаба, отметив условия, созданные для инвестиций и поддержку региональной власти:

- Уверена, что запуск новых проектов концерна Stellantis расширит экспортный потенциал по линии автопрома не только Калужского региона, но и России в целом. РЭЦ готов принять активное участие в формировании общей стратегии развития экспорта производственной площадки ПСМА в России. Предстоит большая совместная работа. Мы готовы предоставить компании все необходимые меры поддержки экспортной деятельности.

Владислав Шапша пожелал коллективу компании успешной реализации всех запланированных проектов:

- Они обеспечат стабильный долгосрочный рост выпуска автомобилей, поднимут локализацию производства. Дополнительную загрузку получат производители автокомпонентов. Для нас важно, когда наши автопроизводители заявляют о серьезных намерениях стать экспортерами «номер один» в Европе. В нашем регионе вы обязательно достигнете тех результатов, которых ждете. И то, что сегодня еще 1000 человек получат рабочие места здесь – это очень значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы.