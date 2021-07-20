В Калужской области расширят грузовую деревню

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с генеральным директором «Российского экспортного центра» Вероникой Никишиной во вторник, 20 июля, побывал на предприятии «Фрейт Вилладж Ворсино».

- Важную роль в снижении издержек для экспортеров играет правильно выстроенная логистика, - рассказал глава региона. - С генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной посмотрели таможенный пост и ключевой логистический хаб Центра России – «Фрейт Вилладж Ворсино», который стал важнейшим транспортным коридором между Европой и Азией. Он позволяет вдвое сократить сроки доставки грузов.

По словам Шапши, это особенно актуально для перевозки продуктов питания.

- Вероника Олеговна высоко оценила потенциал рефрижераторного проекта нашей «грузовой деревни». На терминале есть парк обслуживания рефроконтейнеров. Сейчас его мощность 52 контейнера, в перспективе он будет увеличен почти в три раза, - отметил губернатор.