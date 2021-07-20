Калужскую область посетила гендиректор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина

Во вторник, 20 июля, состоялась рабочая встреча губернатора Калужской области Владислава ШАПШИ с генеральным директором «Российского экспортного центра» Вероникой НИКИШИНОЙ. Поддержку предпринимателей обсудили на круглом столе с участием представителей калужского бизнеса.

- Наш регион недавно занял вторую строчку в новом всероссийском рейтинге эффективности органов власти регионов в сфере промышленности за 2020 год, - подчеркнул Шапша. - И в этом году у нас сохраняется хорошая динамика. За 5 месяцев мы уже показали рост на 19%.

По его словам, в 2020 году Калужская область смогла сохранить объем экспорта на уровне одного миллиарда долларов. Продукция поставляется более чем в 100 стран мира. Из более чем 500 экспортеров региона 400 являются субъектами малого и среднего бизнеса.

- Поблагодарил Веронику Олеговну за поддержку наших производителей. В контакте с РЭЦ эффективно используем существующие механизмы и находим новые возможности для поддержки экспортеров, - отметил губернатор.