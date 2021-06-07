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В Калужской области началось строительство нового завода замороженных хлебобулочных изделий

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 07.06.2021 15:03 6 827
В Калужской области началось строительство нового завода замороженных хлебобулочных изделий

В понедельник, 7 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы в основание завода по производству замороженных хлебобулочных изделий ООО «Ла Лоррен Рус» на территории агропарка «К-Агро» в деревне Старомихайловское Боровского района.

Бельгийский бренд «Ла Лоррен» на рынке с 1939 года. Изготовление хлебобулочной продукции проходит на 12 производственных площадках в Бельгии, Польше, Турции, Румынии, Чехии, а в ближайшем будущем и в России.

С 2018 года «Ла Лоррен Рус» стала резидентом первого агропромышленного парка Калужской области «К-Агро» и уже инвестировала около 240 миллионов рублей.

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме Владислав Шапша и генеральный директор ООО «Ла Лоррен Рус» Антон Першин подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере реализации нового инвестиционного проекта. В строительство завода замороженных хлебобулочных изделий будет вложено четыре миллиарда рублей, создано 300 рабочих мест.

Перед началом мероприятия гостям была продемонстрирована продукция компании.

Приветствуя участников торжественной церемонии, Владислав Шапша подчеркнул:

- Такой скорости реализации инвестпроектов, какую мы видим сейчас, наверное, в истории еще не было. Три дня назад на Петербургском экономическом форуме мы подписали соглашение, а сегодня закладываем камень.

Губернатор также отметил значимость производимой новым предприятием продукции, выразив уверенность в том, что бельгийское предприятие займет достойное место среди отечественных производителей хлеба. Он пожелал бизнесменам успешной реализации проекта.

- Я рад, что компания «Ла Лоррен» решила инвестировать в Россию как в один из своих будущих основных рынков, - отметил посол Бельгии в России Марк Михильсен. - За последнее десятилетие ежегодный рост показателей компании составлял приблизительно 10%. В нынешней ситуации пандемии строительство новой современной производственной площадки является очень важным сигналом. Инвестиции в Калужскую область также являются примером положительной динамики и растущих экономических отношений между Бельгией и Россией. «Ла Лоррен», как одно из ведущих международных предприятий по производству хлебобулочных изделий, присоединяется к более чем пятидесяти бельгийским компаниям, производящим продукцию в России.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 07.06.2021 15:03 6 827
Тэги: экономика инвестиции владислав шапша область
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