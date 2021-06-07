Владислав Шапша встретился с послом Бельгии в России

В понедельник, 7 июня, на территории индустриального парка Ворсино состоялась рабочая встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бельгия в Российской Федерации Марка Михильсена. Этот разговор стал продолжением диалога, начатого в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума.

В ходе беседы Владислав Шапша подчеркнул, что у Калужской области и Бельгии давние тесные отношения.

- Очень важно, что на протяжении этого периода предприятия работают здесь с прибылью и продолжают развиваться, - отметил губернатор. - У нас созданы хорошие условия для бизнеса: и с точки зрения законодательства, и с точки зрения инфраструктуры. Мы приложим все усилия, чтобы компании из Королевства Бельгия чувствовали себя здесь, как дома.

- Я знаю много бизнесменов, которые всегда положительно отзываются о Калужской области, - заявил в свою очередь Марк Михильсен.

Он оценил условия, созданные в калужском регионе для инвесторов и тот факт, что бельгийские компании строят здесь свои производства. В этом, по мнению посла, залог дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Владислав Шапша выразил надежду на дальнейшее развитие плодотворных взаимоотношений и поблагодарил Марка Михельсена за открытое искреннее желание помочь бельгийским бизнесменам инвестировать в производства на калужской земле.