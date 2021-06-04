Главная Новости Экономика и бизнес
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Клиника года

«Кроношпан» инвестирует в деревообрабатывающую промышленность Калужской области еще 10 миллиардов рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 04.06.2021 23:21 0 184
«Кроношпан» инвестирует в деревообрабатывающую промышленность Калужской области еще 10 миллиардов рублей

В пятницу, 4 июня, на XXIV Петербургском международном экономическом форуме губернатор области Владислав Шапша и представитель компании «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед» Питер Кайндл подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта размещения предприятия по производству древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит на территории Калужской области. 

Строительство третьего завода одного из ведущих в мире деревоперерабатывающих производителей – австрийского холдинга «Кроношпан» – станет новым этапом развития отрасли в нашем регионе. Инвестиции в «Кроношпан ДСП» составят около 10 миллиардов рублей. Будет создано около 100 рабочих мест. 

Это третий проект компании на Людиновской площадке ОЭЗ ППТ «Калуга». Здесь уже ведется строительство заводов по производству древесноволокнистых плит «Кроношпан Калуга» и производству бумаги-основы из готовой целлюлозы «Ультра Декор Рус».

Владислав Шапша выразил уверенность в успех данного проекта. По его мнению, подписание соглашения – это «верхушка айсберга» кропотливой совместной работы специалистов холдинга и правительства Калужской области.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 04.06.2021 23:21 0 184
Тэги: экономика область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
5 июня в Калуге и Обнинске состоится Зеленый Марафон
МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G
МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий
МегаФон стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G
МегаФон запустил широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Музыка, как вид искусства
Где в Москве купить первичную стрейч пленку?
Виды и особенности нейлоновых зубных протезов съемного типа

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru