«Кроношпан» инвестирует в деревообрабатывающую промышленность Калужской области еще 10 миллиардов рублей

В пятницу, 4 июня, на XXIV Петербургском международном экономическом форуме губернатор области Владислав Шапша и представитель компании «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед» Питер Кайндл подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта размещения предприятия по производству древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит на территории Калужской области.

Строительство третьего завода одного из ведущих в мире деревоперерабатывающих производителей – австрийского холдинга «Кроношпан» – станет новым этапом развития отрасли в нашем регионе. Инвестиции в «Кроношпан ДСП» составят около 10 миллиардов рублей. Будет создано около 100 рабочих мест.

Это третий проект компании на Людиновской площадке ОЭЗ ППТ «Калуга». Здесь уже ведется строительство заводов по производству древесноволокнистых плит «Кроношпан Калуга» и производству бумаги-основы из готовой целлюлозы «Ультра Декор Рус».

Владислав Шапша выразил уверенность в успех данного проекта. По его мнению, подписание соглашения – это «верхушка айсберга» кропотливой совместной работы специалистов холдинга и правительства Калужской области.