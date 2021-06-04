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«Ла Лоррен Рус» инвестирует в пищевую промышленность Калужской области четыре миллиарда рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 04.06.2021 23:00 0 237
«Ла Лоррен Рус» инвестирует в пищевую промышленность Калужской области четыре миллиарда рублей

В пятницу, 4 июня, в ходе деловой программы XXIV Петербургского международного экономического форума губернатор области Владислав Шапша и генеральный директор ООО «Ла Лоррен Рус» Антон Першин подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству хлебобулочных изделий на территории Калужской области. На церемонии присутствовал глава компании Гуидо Ванхерпэ.

Бренд Ла Лоррен на рынке с 1939 года. Изготовление хлебобулочной продукции проходит на 12 производственных площадках, расположенных в Бельгии, Польше, Турции, Румынии и Чехии. С 2018 года «Ла Лоррен Рус» стала резидентом первого агропромышленного парка Калужской области «К-Агро» и уже инвестировала около 240 миллионов рублей. На текущий момент заключен договор купли-продажи земельного участка площадью 8,4 га, на котором выполнены земельные работы. В строительство завода замороженных хлебобулочных изделий дополнительно будет вложено четыре миллиарда рублей.  На предприятии будет создано 300 рабочих мест. Торжественная церемония закладки первого камня будущего завода состоится уже 7 июня этого года.

Владислав Шапша подчеркнул особое отношение к хлебу в России и особенно в Санкт-Петербурге.   Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны около 100 грамм блокадной пайки давали надежду ленинградцам на жизнь. В свою очередь Гуидо Ванхерпэ отметил, что он знает о подвиге русского народа и приложит усилия, чтобы сохранить и преумножить русские традиции, связанные с хлебом.

Владислав Шапша заверил руководство компании, что и в дальнейшем правительство области будет оказывать всестороннюю поддержку в реализации намеченных планов, в том числе в продвижении новых калужских брендов в торговых сетях: 

- Я рад, что «Ла Лоррен Рус» становится частью большой инвестиционной семьи Калужской области.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 04.06.2021 23:00 0 237
Тэги: экономика область
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