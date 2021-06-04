В Калуге «Фольксваген» впервые в России начнет производить турбированные двигатели

В пятницу, 4 июня, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Штефан Меха подписали меморандум о намерениях.

Планируемые инвестиции в проект в сфере модернизации и расширения производственных мощностей составят 6 миллиардов рублей. Калужская область станет первой в России, где начнут выпускать турбированные двигатели объемом 1.4 литра. Дополнительно будет создано 80 рабочих мест.

Владислав Шапша подчеркнул, что расширение локализации производства одного из мировых лидеров автопрома содействует не только укреплению престижа Калужской области, но и расширению международных экономических связей.

- Я рад, что наши отношения идут по нарастающей, - подчеркнул глава региона.

В свою очередь Штефан Меха отметил высокую квалификацию специалистов калужского автопрома и поблагодарил руководство Калужской области за сотрудничество.