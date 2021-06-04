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ФМБА запустит производство радионуклидных препаратов в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 04.06.2021 22:31 0 78
ФМБА запустит производство радионуклидных препаратов в Калужской области

В пятницу, 4 июня, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения между Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) и правительством Калужской области. Документ подписали руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и глава региона Владислав Шапша. 

Соглашение нацелено на развитие долгосрочного, взаимовыгодного и эффективного сотрудничества с ФМБА в сфере оказания качественной медицинской помощи жителям Калужской области, сообщает региональное правительство. Оно предусматривает подготовку кадров для здравоохранения, дефицит которых является одной из основных его проблем. 

В рамках совместной деятельности будут развиваться и высокотехнологичные направления, в частности, трансплантация органов и тканей человека.

Ожидается, что сотрудничество с ФМБА позволит повысить качество и доступность медицинской помощи, в том числе жителям Обнинска, медицинское обслуживание которых осуществляет агентство. Также ФМБА будет оказано содействие в области иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

По окончании церемонии Вероника Скворцова отметила: 

- ФМБА России и правительство Калужской области давно сотрудничают в области развития регионального здравоохранения. Мы очень заинтересованы в повышении доступности и качества оказания медицинских услуг в вашем регионе.

Глава ФМБА России выразила благодарность региональным властям и лично Владиславу Шапше «за активную поддержку всех инициатив и проектов, направленных на развитие регионального здравоохранения». По ее словам, подписание соглашения о сотрудничестве станет новым импульсом для дальнейшей плодотворной работы на благо развития здравоохранения Калужской области. 

В сопровождении губернатора Вероника Скворцова также осмотрела стенд Калужской области и ознакомилась с продукцией ведущих предприятий региона. 

Высоко оценив продукцию калужских компаний, глава ФМБА сообщила, что в ближайшее время агентство совместно с Калужской областью запустит производство радионуклидных препаратов в Обнинске: 

- У нас очень серьезные намерения. Мы рассчитываем, что вместе реализуем этот проект и в вашем регионе появится еще одно предприятие.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 04.06.2021 22:31 0 78
Тэги: экономика область
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