Президент Американской торговой палаты отметил преимущества Калужской области

В пятницу, 4 июня, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума губернатор Владислав Шапша принял участие в бизнес-диалоге: «Россия – Северная Америка».

Модераторами дискуссии стали президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко и президент ООО «Орион Наследие» Давид Якобашвилли.

Целью совместной работы стал поиск устойчивых возможностей для поддержания и развития существующих отношений, в основе которых будет повышение доверия в зонах взаимного интереса.

В ходе дискуссии Владислав Шапша отметил:

- Калужская область за последние годы реализовала 220 инвестиционных проектов с предприятиями из 30 стран мира. Среди этих предприятий есть и американский бизнес – сервисный центр компании «Дженерал Электрик» по обслуживанию газовых турбин; завод компании «Грайф», выпускающий промышленную упаковку; завод «Лир», который производит автомобильные сиденья для предприятий калужского автокластера; компания «Ханстманн» – лидер в выпуске полимерных материалов. Самое главное – ни одно из них не ушло с территории Калужской области. Даже в этот непростой период, бизнес планирует развитие в регионе.

Суммарный объем инвестиций США составил около 2 миллиардов рублей, на этих предприятиях заняты 600 человек.

- Мы стараемся не ограничиваться только экономикой – выстраиваем отношения в сфере человеческих контактов, культуры, - подчеркнул Шапша. - В этом году мы все вместе отметили 60-летие со дня первого полета человека в космос. У нас в Калуге открылся замечательный музей истории космонавтики – один из лучших в своей сфере. Мы вместе с американцами за это время установили 6 бюстов и памятников Ю.А. Гагарину в США. Это результат той работы, которая позволяет лучше понять друг друга и развивать бизнес в том числе.

Губернатор вновь выразил готовность принимать в Калужской области иностранных партнеров:

- У нас для этого есть логистика, хорошая транспортная инфраструктура, научная и профессиональные школы для того, чтобы готовить специалистов. Есть все, чтобы бизнес просто пришел и начал развиваться.

Алексей Родзянко акцентировал внимание на том, что «Калужская область выделяется из других регионов тем, что умеет привлекать инвесторов, создавать предприятия не только с американцами» и поинтересовался секретом эффективной работы.

На это Владислав Шапша ответил:

- У каждого инвестора есть телефон губернатора. Позвонить можно в любое время дня и ночи и решить вопросы, если они возникают. Мы сохраним это традицию и в дальнейшем.