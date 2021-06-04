Владислав Шапша встретился с послом Нидерландов

В пятницу, 4 июня, на площадке XXIV Петербургского международного экономического форума прошла рабочая встреча губернатора области Владислава Шапши с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Российской Федерации господином Плухом.

Обсуждались перспективы сотрудничества Калужской области с Нидерландами. Особое внимание было уделено взаимодействию в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и обращения с отходами.

В ходе разговора Владислав Шапша выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества. В качестве примера он назвал реализацию на территории Калужской области совместного с голландскими предпринимателями проекта «100 роботизированных ферм».

- Мы выбрали для себя молочное животноводство как основное направление развития сельского хозяйства, - подчеркнул губернатор. - У нас работают роботизированные молочные фермы, на которых установлены 70 роботов нидерландской компании Lely Astronaut. В ближайшее время эти роботы приобретут еще 10 хозяйств. Спрос настолько значительный, что пора приступить к локализации этого производства на территории нашего региона. И я буду признателен Вам, господин Посол, если Вы поможете нам в этом вопросе.

Он также отметил, что на территории области в настоящее время работает 220 предприятий из 30 стран мира.

- Мы очень ответственно относимся к развитию бизнеса, к работе с иностранными инвесторами и всегда открыты к диалогу. И готовы активно поддерживать экономическое сотрудничество нашего региона с Королевством Нидерландов, - заявил глава нашего региона.

Владислав Шапша пригласил господина Плуха посетить Калужскую область, познакомиться с ее экономикой и культурой.

Посол заверил губернатора в том, что в ближайшее время намерен побывать в Калужском регионе, и со своей стороны будет способствовать расширению с ним взаимовыгодных экономических связей. По словам господина Плуха, голландские предприниматели готовы развивать сотрудничество с Калужской областью, прежде всего, в сельском хозяйстве, здравоохранении и в сфере обращения с отходами:

- Россия для нас важный внешнеторговый партнер. Я знаю, что в Калужской области успешно реализуется проект по оснащению светотехническим оборудованием компании Philips Lighting теплиц крупного комбината «Агро-Инвест». Мы готовы расширять и молочное производство. Важным направлением сотрудничества для нас является здравоохранение, а также сфера переработки и утилизации отходов.