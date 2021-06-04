Калужская область вошла в десятку лучших регионов по состоянию инвестиционного климата в 2020 году

В пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор области Владислав Шапша принял участие в презентации результатов ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации - 2020.

Рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Для его составления анализ проводился по 44 показателям, демонстрирующим качество предоставления государственных услуг, наличие и качество инструментов защиты и улучшения инвестиционной среды, уровень инфраструктура и ресурсов для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности и меры поддержки малого предпринимательства на местах. Получение информации для составления рейтинга осуществлялось путем опроса экспертов и предпринимателей с использованием статистических данных.

Интегральный индекс Калужской области составил 279,2 балла. В Национальном рейтинге, оглашенном на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, Калужская область вошла в ТОП-10, сохранив свои позиции на восьмом месте.

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов обратил особое внимание на позитивные тенденции, отмеченные в ходе составления рейтинга за прошлый год. В их числе он назвал рост поддержки со стороны государства субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение административного давления на бизнес, улучшение регуляторики строительства. Он положительно оценил тот факт, что в прошлом году было отменено более трех тысяч регуляторных норм в строительстве.

В ходе встречи анализировался опыт регионов, показавшим динамику и сохранившим свои позиции в Национальном рейтинге. Речь также шла о разрабатываемой российским правительством совместно с заинтересованными деловыми и экспертными объединениями программе мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла. В частности, обсуждалось, какие механизмы, уже показавшие свою результативность, войдут в разрабатываемую программу, в чем ее новизна, какова роль бизнеса и региональных органов власти в ее разработке и реализации.