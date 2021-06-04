В Калуге пройдет второй форум «Цифровая эволюция»

В пятницу, 4 июня, в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча главы региона Владислава Шапши и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева. В беседе также принял участие заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

Основой темой встречи стала проведение на территории Калужской области второго и дальнейших форумов «Цифровая эволюция», посвященных внедрению новейших цифровых технологий в различные сферы деятельности. Его цель – создание условий для открытого и конструктивного обсуждения практических решений в области цифровой трансформации отраслей. Площадкой для его проведения в этом году станут Инновационный культурный центр и Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Форум проводится в Калуге не впервые, но учитывая, что его масштаб будет значительно расширен, Владислав Шапша выразил уверенность, что для Калужской области это станет значительным событием.

- Мы постараемся сделать его ярким и интересным, – подчеркнул глава региона.

В свою очередь, Максут Шадаев, поддержал инициативы губернатора по проведению форума.

По итогам рабочей встречи состоялось подписание соглашения о взаимодействии между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и правительством Калужской области по вопросам подготовки и проведения на территории региона ежегодного Всероссийского форума «Цифровая Эволюция». Подписи под документом поставили глава области Владислав Шапша и руководитель федерального министерства Максут Шадаев.