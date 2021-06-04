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Три новых ресторана «Макдоналдс» откроют в Калужской области за пять лет

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.06.2021 15:11 5 1184
Три новых ресторана «Макдоналдс» откроют в Калужской области за пять лет

В пятницу, 4 июня, на площадке XXIV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Калужской области и компанией «Макдоналдс». Подписи под документом поставили губернатор Владислав Шапша и генеральный директор ООО «Макдоналдс» Марк Карена.

- Предметом соглашения является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в целях создания условий для реализации инвестиционных проектов по развитию и строительству объектов общественного питания на территории Калужской области, - пояснили в пресс-службе правительства.

В ближайшие пять лет компания намерена построить в Калужской области до трех новых предприятий быстрого обслуживания. Будет создано 240 новых рабочих мест.

По окончании церемонии Владислав Шапша и Марк Карена обсудили перспективы реализации совместных социальных проектов. Один из них компания планирует запустить в ближайшее время. В его рамках участники волонтерских и социально значимых акций будут получать специальные бонусы на бесплатное питание в сети «Макдональдс». По словам Марка Карена, данный проект, прежде всего, нацелен на вовлечение молодежи в социальную деятельность.

- Я знаю, что вы помогали в период пандемии волонтерам, которые доставляли больным лекарственные препараты, - отметил Шапша. – Спасибо.

В Калужской области «Макдоналдс» работает с 2006 года. Первый ресторан быстрого питания был открыт в Калуге на улице Кирова. В настоящее время в области действуют шесть ресторанов, из них – три в Калуге, три – в Обнинске. В них работают 484 человека.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.06.2021 15:11 5 1184
Тэги: экономика область владислав шапша
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