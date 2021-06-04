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В Калужской области откроется производство текстиля для спортивной индустрии

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 04.06.2021 12:21 2 134
В Калужской области откроется производство текстиля для спортивной индустрии

В четверг, 3 июня, в рамках работы XXIV Петербургского международного экономического форума между правительством Калужской области и ООО «Швейно-Печатное Производство «РОССПОРТ» подписано соглашение о создании производственных мощностей по выпуску текстильных изделий для спортивной индустрии и корпоративного сегмента. Подписи под документом поставили губернатор Владислав Шапша и генеральный директор «РОССПОРТ» Зарина Маджитова.

Размер инвестиций составит более 300 миллионов рублей. Срок реализации инвестпроекта – 2023 год. Количество рабочих мест ориентировочно составит 196.

По словам заместителя генерального директора компании Андрея Чураева, руководство предприятия имело опыт взаимодействия с регионом.

- Затем были в разных регионах, но потом вернулись сюда, решив, что «от добра добра не ищут, - пояснил он. - Нам очень нравится команда, которая здесь работает с инвесторами. Наша цель – сделать из пяти предприятий одно глобальное хорошее производство. Мы надеемся, что с приходом компаний по производству трикотажа в Калуге сложится хорошая инфраструктура для легкой промышленности. Некий кластер.

Владислав Шапша в свою очередь отметил:

- Когда-то сложно было представить, что в Калуге начнут производить автомобили, а сегодня в России 12% всех легковых автомобилей производят у нас.  Сложно было представить, что фармацию можно осилить, а сегодня это кластер из 67 предприятий, которые уже формируют более 15% дохода бюджета.  Тоже самое происходит с легкой промышленностью: когда-то она была на уровне ателье, сегодня работают уже крупные промышленные предприятия. Желаю вам успехов в Калужской области.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 04.06.2021 12:21 2 134
Тэги: экономика инвестиции область владислав шапша
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