Владислав Шапша принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета

В четверг, 3 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в рамках XXIV Петербургского Международного экономического форума принял участие в расширенном заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы».

В заседании участвовали помощник Президента, секретарь Государственного Совета Игорь Левитин, губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер, Министр финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и руководители субъектов Российской Федерации.

Главной темой совещания стало обеспечение долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных бюджетов, повышения финансовой самостоятельности регионов. Именно эти вопросы были отражены в Послании Президента Федеральному Собранию в апреле 2021 года. В ближайшее время указанной теме будет посвящен расширенный Президиум Государственного Совета.

Комиссия рассмотрела предложения, вынесенные на обсуждение главами российских регионов совместно с представителями федеральных органов государственной власти и ведущими экспертами, которые лягут в основу доклада Президенту страны. Они касались совершенствования межбюджетных отношений, сокращения долговой нагрузки, а также формирования новых инструментов финансирования инфраструктурных проектов, необходимых для развития регионов.

Анатолий Артамонов в ходе расширенного заседания отметил важность выстраивания индивидуальной бюджетной политики каждого региона. Сенатор предложил перейти к диапазону уровня бюджетной обеспеченности, при котором размер федеральных дотаций и других мер поддержки снижается постепенно, по мере роста бюджетной обеспеченности региона.

- За стремление к самостоятельности регионы должны получать поощрение от федерального бюджета, - сказал Анатолий Артамонов.