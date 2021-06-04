Бельгийская компания «Орак» расширит производство в Калужской области

В четверг, 3 июня, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между правительством Калужской области и ООО «Орак». Документ подписали губернатор Владислав Шапша и генеральный директор компании Иван Котов.

Завод всемирно известной бельгийской компании «Орак» работает в Калужской области уже почти 3 года. За это время в производство инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов вложено 615 миллионов рублей инвестиций, создано около 50 рабочих мест.

Сегодня стороны договорились о реализации на территории региона инвестиционного проекта строительства второй очереди предприятия. Это еще 750 миллионов рублей инвестиций, 60 рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет области. Строительные работы планируется начать в сентябре текущего года, запуск предприятия намечен на июнь 2022 года.

Представляя проект, Иван Котов акцентировал внимание на том, что собственник предприятия очень заинтересован в развитии бизнеса в России. Объективными причинами, по его словам, для этого служат динамичный рост бизнеса в нашей стране и реальная поддержка государства: скорость принятия управленческих решений и налоговые преференции. «Орак» участвует в реализации социальных проектов в регионе, принимает группы в рамках промышленного туризма. При участии компании выполнен ремонт в «Социальной квартире» Азаровского детского дома.

Владислав Шапша отметил, что подписание соглашения о втором этапе строительства завода – свидетельство эффективного сотрудничества, заверил в готовности и впредь оказывать поддержку в реализации этого проекта.