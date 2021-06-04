В Калужской области построят фабрику по производству трикотажного полотна

В четверг, 3 июня, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между правительством Калужской области и ООО «Элитекс». Документ подписали губернатор Владислав Шапша и генеральный директор компании Иван Марченков.

Стороны договорились о реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство фабрики по производству трикотажного полотна на территории опережающего социально-экономического развития «Кондрово», создании 500 высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 2,5 миллиарда рублей. Строительство предприятия планируется начать в августе 2022 года.

Комментируя событие, Владислав Шапша отметил, что подписание соглашения с «Элитекс» свидетельствует о том, что регион продолжает быть интересным для деловых предложений. Губернатор заверил руководство компании в том, что правительство области будет оказывать поддержку проекту на всех этапах его реализации.