В Калужской области вырастет объем контейнерных перевозок

В четверг, 3 июня, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области совместных логистических железнодорожных решений между АО «Почта России», технологической компанией «ВайТуТи Лимитед» (дочернее предприятие компании «Sinotrans Corporation Limited», Китай) и ООО «Фрейт Вилладж Логистика» (Калужская область).

Документ подписали генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, президент «ВайТуТи Лимитед» Лю По Цзюнь и управляющий директор группы «Freight Village RU» Руслан Заливацкий. На церемонии присутствовал губернатор области Владислав Шапша.

Компании планируют совместно создавать контейнерные решения для перевозки грузов для электронной коммерции между Китаем и Россией, а также для организации транзитных перевозок в Европу.

Стороны будут развивать международные интегрированные мультимодальные железнодорожные перевозки с использованием современных ИТ-решений для автоматизации логистики, разрабатывать и предлагать комплексные цифровые сервисы с гибкими логистическими продуктами. Таким образом, они планируют увеличить долю рынка железнодорожных перевозок и стимулировать трансграничную интернет-торговлю.

- Для Почты России и наших партнеров по рынку контейнерные перевозки между Россией и Китаем – это возможность предоставить клиентам качественную и конкурентную по срокам доставку, которая при этом будет стоить в разы ниже авиаперевозок, - отметил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов. - Юго-Восточная Азия – крупнейший в мире логистический рынок и стратегическое направление международного развития Почты. Доля импортных отправлений из Китая, которые мы доставили в 2020 году, составляла 89%, а в первом квартале этого года выросла до 94%. Кроме того, будут развиваться транзитные перевозки из Китая в Европу. Поэтому контейнерная логистика – одно из самых перспективных направлений, которое, мы уверены, позволит удовлетворить растущий спрос на рынке интернет-торговли.

По словам управляющего директора группы «Freight Village RU» Руслана Заливацкого, «Транспортно-логистический центр «Ворсино» после реконструкции и запуска контейнерного терминала «Запад» способен обрабатывать 350 000 ДФЭ в год. Такая перерабатывающая мощность позволит принимать дополнительные потоки из Китая, обеспечивая полный комплекс терминально-логистических услуг как для Почты России, так и для других участников международного товарообмена.

Представитель компании «ВайТуТи Лимитед» подчеркнул, что соглашение между «Почтой России», «Y2T» и «Фрейт Вилладж Логистика» улучшит доставку отправлений между Китаем и Россией. Оно также будет способствовать двустороннему экономическому развитию и росту трансграничного бизнеса. «Y2T» объединит усилия с «Почтой России» и «Фрейт Вилладж Логистика», чтобы повысить эффективность железнодорожного маршрута из Чанши в Ворсино Калужской области. Каждая из компаний будет использовать свои преимущества для увеличения доли рынка в сфере трансграничной электронной коммерции.