В Калужской области запланировано строительство завода по производству парентерального питания

В четверг, 3 июня, в рамках работы XXIV Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о намерениях по строительству фармацевтического завода по производству парентерального питания, которое вводится внутривенно, если пациент не в состоянии самостоятельно принимать пищу. Реализация данного соглашения позволит привлечь в экономику региона два миллиарда рублей и создать 250 новых рабочих мест. Подписи под документом поставили губернатор Калужской области Владислав Шапша и учредитель, президент АО «ФармАсинтез» Викрам Сингх Пуния.

Комментируя подписанное соглашение, Владислав Шапша отметил:

- Фармацевтический кластер был создан за последние десять лет с нуля. В него сегодня входят 67 предприятий. Это то направление, которое и дальше будет развиваться на территории Калужской области. Я думаю, что в ближайшем будущем доля налогов в доход областного бюджета от фармацевтической отрасли станет ведущей.

По словам господина Викрам Сингх Пуния, в настоящее время препараты парентерального питания в стране не производятся.

- Фактически 95 процентов это импорт, а в них нуждаются большое количество пациентов, - пояснил он. - Я уверен, что с запуском этого производства мы получим большую экономическую выгоду, для Калужской области в том числе. Компания намерена и дальше наращивать свое производство в Калужской области.