Владислав Шапша выступил на панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция»

В четверг, 3 июня, в рамках деловой программы XXIV Петербургского международного экономического форума губернатор области Владислав Шапша принял участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция».

С приветствием к делегатам обратился министр экономического развития России Максим Решетников. Он подчеркнул, что «французские компании среди иностранных инвесторов – работодатели номер один», что обеспечивает им большие возможности для внедрения инноваций, в том числе российских. Приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества – проекты в области развития цифровой экономики и цифровизации городской среды, создания промышленности будущего, а также сохранения климата и экологии. Глава Минэкономразвития России отметил, что за последний год появились новые решения в реализации этих направлений как на уровне федерального правительства, так и в регионах.

Продолжая эту тему, Владислав Шапша поделился примерами сотрудничества по внедрению инновационных технологий в Калужской области. В частности, он рассказал о том, что в нашем регионе используется опыт реализации программы «Умный город» Метрополии Монпелье-Средиземноморье, а также регионов Лемузен и Иль-де-Франс.

Губернатор поблагодарил за сотрудничество французских инвесторов, которые развивают свои предприятия в нашем регионе. В качестве примера Владислав Шапша привел АО «Л’Ореаль», которое вдвое увеличило производство с момента строительства завода.

Глава Калужской области выразил уверенность в том, что и в дальнейшем зеленые технологии будут внедряться для производства безопасной для окружающей среды продукции.

С ним согласился член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) Филипп Перегорье, который подчеркнул, что французские компании чувствуют себя на калужской земле, как дома. По его мнению, российский и французский бизнес готовы реализовывать совместные проекты, цель которых – улучшение качества жизни людей в условиях устойчивого развития экономики.