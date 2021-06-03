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В Калужской области инвесторы вложат в бумажное производство еще 12 миллиардов рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.06.2021 11:58 0 637
В Калужской области инвесторы вложат в бумажное производство еще 12 миллиардов рублей

В четверг, 3 июня, в рамках работы XXIV Санкт-Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения с ООО «Архбум тиссью групп» о реализации третьего этапа инвестиционного проекта по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из нее. Подписи под документом поставили губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель совета директоров ООО «Архбум Тиссью Груп» Ирина Галахова и генеральный директор ООО «Архбум Тиссью Груп» Александр Туфанов.

Третий этап развития проекта предполагает строительство и монтаж бумагоделательной машины и конвертинговых линий. Объем инвестиций составит 12 миллиардов рублей, увеличение общей численности сотрудников - с 299 до 769 человек. Срок реализации проекта: 2021 – 2023 годы.

Владислав Шапша поздравил руководителей ООО «Архбум тиссью групп» и отметил, что у каждой компании свой путь к успеху.

- Есть предприятия, которые начиная свой проект, продолжают его дальше и дальше, - подчеркнул глава региона. - И то, что сегодня мы подписали соглашение о реализации очередного этапа - это замечательный факт. Я хочу напомнить, что до этого уже был реализован проект общей стоимостью 11 миллиардов рублей. В прошлом году мы открыли большой завод по производству тиссью бумаги, уже открыт склад готовой продукции. Следующий шаг - новые рабочие места, новые налоги и новый бизнес в Калужской области. Я поздравляю вас! И желаю успеха в этом замечательном деле.

По словам Ирины Галаховой, в регионе сложился замечательный инвестиционный климат:

- Теплые, дружеские отношения с администрацией Калужской области, конечно же, благоприятствуют тому, что мы продолжаем свое развитие на территории области и уже начали реализацию второго и третьего этапов развития. Это позволит нам увеличить мощность нашего производства в три раза.

В рамках третьего этапа реализации проекта планируется произвести в Боровском районе запуск третьей бумагоделательной машины в 2023 году.

По оценке Александра Туфанова, опыт развития производства в Калужской области показал, что это очень хороший, яркий пример партнерства между администрацией области и инвестором:

- Мы всегда находили хорошие коммуникации, ощущали полную целенаправленную поддержку администрации. И именно поэтому мы продолжаем развивать наше предприятие на территории Калужской области.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.06.2021 11:58 0 637
Тэги: экономика область
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