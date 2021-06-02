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Шапша и Любимов подписали соглашение о сотрудничестве в автомобильной сфере

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 02.06.2021 16:42 0 409
Шапша и Любимов подписали соглашение о сотрудничестве в автомобильной сфере

В среду, 2 июня, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения между правительствами Калужской и Рязанской областей о содействии развитию межрегионального сотрудничества в сфере производства автомобилей и автокомпонентов. Документ подписали главы двух регионов - Владислав Шапша и Николай Любимов.

Дальнейшее укрепление двухсторонних связей будет способствовать развитию промышленной кооперации областей, организации на их территориях новых современных предприятий, реализации совместных инвестиционных проектов в производстве автотранспортных средств и автокомпонентов, а также увеличению объемов выпуска промышленной продукции, считают в калужском правительстве.

Владислав Шапша положительно оценил планы по расширению сотрудничества с Рязанской областью.

- У нас есть много общего, - считает он. - Главное, о чем мы сегодня договариваемся - это создать и углубить цепочки кооперации в нашем автокластере. Я знаю, что в Рязани есть масса предприятий, которые успешно производят автокомпоненты в разных направлениях. Калужской области, как лидеру в этой сфере, а вы знаете, что 12 процентов всех производимых в стране автомобилей выпускается именно в Калужской области, полезно и выгодно взаимодействовать с Рязанью и в плане локализации, и в плане выстраивания экономических связей.

По словам Николая Любимова, рязанские предприятия готовы расширять деловые контакты с калужанами. В Рязанской области работает более 10 предприятий отрасли производства автокомпонентов, в их числе ООО «Марелли Аутомотив Лайтинг Рус», ООО «СААЗ Комплект», АО «Русская кожа», ЗАО «Лайттек Плюс», ООО «Вега Рязань», ООО «ПлатПрофи».

- Соглашение, которое мы подписали на ПМЭФ-2021, конкретизирует эту деятельность, позволит им работать со значительно большим успехом и эффективностью, - пояснил Любимов. - Это очень важный шаг, который мы сделали по предложению наших предприятий совместно с Калужским регионом. Теперь все рычаги для дальнейшей деятельности в этом направлении есть. Рязанские производители уже сейчас начинают поставки своей продукции на предприятия Калужского автокластера.

Николай Любимов добавил, что продолжается активное взаимодействие регионов в социальной и культурной сфере, развитие общих туристических маршрутов, которые одобрены профильным федеральным министерством. Предприятия оборонного комплекса также ведут тесное сотрудничество, в том числе по вопросам разработки и выпуска продукции гражданского назначения.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 02.06.2021 16:42 0 409
Тэги: экономика инвестиции область
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