Делегация Калужской области начала работу на XXIV Петербургском международном экономическом форуме

Со 2 по 5 июня представители калужского региона во главе с губернатором Владиславом Шапшой принимают участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

ПМЭФ – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. В основной деловой программе ПМЭФ-2021 – более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. Главная тема Форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Делегация Калужской области в этом году станет участником дискуссий и переговоров с партнерами, лидерами мирового бизнеса, а также представителями международной политической арены.

По мнению Владислава Шапши, для Калужской области участие в форуме дает уникальные возможности для развития региональной экономики и расширения делового сотрудничества.

- Планы обширные, - подчеркнул губернатор. - Делегация Калужской области будет участвовать в более чем в 20 дискуссиях и круглых столах. Мы планируем подписать свыше 10 соглашений с нашими партнерами на общую сумму около 40 миллиардов рублей. Это серьезный прорыв. Из года в год на форуме подписывается все большее количество таких соглашений. И что очень важно, их подавляющее большинство реализуется в ближайшие два-четыре года.