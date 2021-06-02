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Делегация Калужской области начала работу на XXIV Петербургском международном экономическом форуме

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 02.06.2021 12:56 0 113
Делегация Калужской области начала работу на XXIV Петербургском международном экономическом форуме

Со 2 по 5 июня представители калужского региона во главе с губернатором Владиславом Шапшой принимают участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

ПМЭФ – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. В основной деловой программе ПМЭФ-2021 – более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. Главная тема Форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности».  

Делегация Калужской области в этом году станет участником дискуссий и переговоров с партнерами, лидерами мирового бизнеса, а также представителями международной политической арены.

По мнению Владислава Шапши, для Калужской области участие в форуме дает уникальные возможности для развития региональной экономики и расширения делового сотрудничества.

- Планы обширные, - подчеркнул губернатор. - Делегация Калужской области будет участвовать в более чем в 20 дискуссиях и круглых столах. Мы планируем подписать свыше 10 соглашений с нашими партнерами на общую сумму около 40 миллиардов рублей. Это серьезный прорыв. Из года в год на форуме подписывается все большее количество таких соглашений. И что очень важно, их подавляющее большинство реализуется в ближайшие два-четыре года.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 02.06.2021 12:56 0 113
Тэги: область
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