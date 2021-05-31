Владислав Шапша принял участие в международном промышленном форуме «Интеллект машин и механизмов»

В воскресенье, 30 мая, в Обнинске губернатор Калужской области Владислав ШАПША в режиме видеоконференции принял участие в пленарном заседании Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов», который проходит в Севастополе.

Форум - ежегодное мероприятие, организуемое Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, является главной платформой демонстрации, обсуждения и внедрения наиболее прорывных отечественных технологий российской радиоэлектроники. В этом году он собрал порядка шестисот участников, запланировано более двадцати мероприятий деловой программы. Очно и в режиме онлайн в мероприятии принимают участие представители руководства Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, российских регионов и крупных промышленных предприятий.

Вместе с Владиславом Шапшой в прямой трансляции открытия участвовали его заместитель Владимир Попов, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, представители нескольких промышленных предприятий.

Модератором пленарного заседания на тему: «Электронная промышленность как технологическая основа суверенного и инновационного развития» выступил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Наша область по объемам обрабатывающих производств на душу населения с 2010 года занимает лидирующие места среди регионов Центрального федерального округа. Общий объем промышленного производства за 2020 год — более 900 млрд. рублей. Динамично развивается радиоэлектронный комплекс, где разрабатывается и производится военная и гражданская продукция. В него входит 184 предприятия. Удельный вес совокупного объема их производства в региональном промышленном комплексе — 12 %. В этой отрасли в Калужской области занято почти десять тысяч работников.

Ведущие производители радиоэлектронной продукции из Калужской области представляют свои предприятия на выставке форума, участвуют в дискуссиях.