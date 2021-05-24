В Калужской области стали плохо кошмарить бизнес

В понедельник, 24 мая, РИА «Новости» со ссылкой на доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину опубликовало «Индекс административного давления-2021».

В нем регионы России расположены в порядке возрастания давления на предпринимателей со стороны контролирующих органов. Калужская область в этом рейтинге находится на четвертом месте.

Согласно данным Титова, комфортнее всего себя чувствует бизнес в Ульяновской области.

Второе место в ТОПе наименьшего давления со стороны проверяющих заняла Удмуртия. Третье - Адыгея.

После Калужской области следует Тюменская. Она и замыкает ТОП-5.

В десятку вошли Алтайский край, Кировская область, Краснодарский край, Башкирия и Калмыкия.

При этом Калужская область за год показала самое существенное падение нагрузки на бизнес со стороны контролирующих органов. В предыдущем рейтинге наш регион занимал 76 место. Также значительно улучшилась ситуация в Орловской области, которая поднялась с 63-го места до 20-го, а также в Москве. Столица переместилась с 42-го на 13-е место.

Подобные результаты руководитель экспертного центра аппарата уполномоченного по правам бизнеса Антон СВИРИДЕНКО связывает с пандемийными табу.

- Результатами моратория на проверки и перехода к преимущественно профилактическим методам стали не только сокращение общего число проверок на федеральном, региональном и муниципальном уровне на 60%, но и улучшение большинства показателей индекса по контрольным ведомствам, - прокомментировал он РИА «Новости».

Индекс рассчитывался для 85 субъектов РФ и основан на данных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок. Реестр включает в себя проверки Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роструда, МЧС, жилищные инспекции.