В бюджете Калужской области на 2022 год учтут социально-экономические инициативы из послания президента

В понедельник, 24 мая, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в режиме видеоконференции провел очередное заседание правительства региона.

Речь шла об итогах исполнения регионального бюджета за первый квартал текущего года.

Министр финансов Валентина Авдеева сообщила, что доходы областной казны составили 14,6 млрд. рублей. Это на 4,3 % процента меньше поступлений аналогичного периода прошлого года. Расходы в первом квартале достигли 12,8 млрд. рублей. На финансирование социальной сферы потрачено более 76 % всех расходов или 9,8 млрд. рублей. Из них на социальную политику – 4,1 млрд. рублей, образование – 3,3 млрд. рублей, здравоохранение – 1,8 млрд. рублей, физическую культуру и спорт – 215 млн. рублей, культуру, кинематографию – 196 млн. рублей.

В целом удельный вес программных расходов в их общем объеме составил за первый квартал этого года 97,6% или 12,5 млрд. рублей. За счет средств региональной казны финансировалось 27 государственных областных и 9 ведомственных целевых программ.

По словам Валентины Авдеевой, областной бюджет направлен на повышение уровня жизни населения. Прежде всего, это расходы, связанные с достижением целевых показателей региональных проектов, которые являются составляющими национальных проектов.

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 1,8 млрд. рублей.

Подводя итог, Владислав Шапша напомнил о том, что Министерство финансов Российской Федерации приступило к проектированию бюджета на следующий год.

- В областной бюджет на 2022 год будут заложены параметры для реализации социально-экономических инициатив, обозначенных в Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации, - подчеркнул Шапша. - Прошу всех членов Правительства в период бюджетного планирования эффективно поработать с коллегами из федеральных структур, чтобы интересы Калужской области были максимально учтены при формировании бюджета Российской Федерации.