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Владислав Шапша обсудил с предпринимателями развитие Калужской области до 2040 года

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.05.2021 15:04 1 390
Владислав Шапша обсудил с предпринимателями развитие Калужской области до 2040 года

В пятницу, 21 мая, в Калуге губернатор Владислав ШАПША в Торгово-промышленной палате Калужской области в рамках традиционного бизнес-завтрака обсудил с предпринимателями предложения по основным стратегическим направлениям развития Калужской области до 2040 года. В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов и президент региональной Торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова.

Как было отмечено, перед областью стоит задача нового технологического прорыва и ускоренного роста человеческого капитала.

Обращаясь к представителям бизнеса, губернатор подчеркнул, что принимать и разрабатывать стратегию развития региона невозможно без участия общества и экспертов.

- Мы начинаем обсуждение программы с предпринимательского сообщества, - отметил глава региона. - Рассчитываем, что в ходе этих встреч мы сможем уточнить параметры, которые предлагаем, а также скорректировать их в ту сторону, которая будет отражать общественное и экспертное видение. Это наша общая задача.

Основными преимуществами стратегии участники встречи назвали – приоритет интеллектуального производства, создание комфортных условий для всестороннего раскрытия потенциала граждан в различных сферах общественных и социальных отношений, а также повышение продуктивности человеческого капитала. При этом была отмечена необходимость подробнее прописать в программе направления развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

На встрече предприниматели также интересовались нюансами проведения государственных закупок, возможностью создания реестра надежных партнеров, имиджевой поддержки продукции предприятий региона.

Помимо этого, поднимались вопросы подготовки кадров для легкой промышленности в области. По словам представителя одной из фабрик, дефицит на рынке труда в этой сфере – около 800 человек.

- Здорово, что на территории Калужской области появилось столько предприятий легкой промышленности, - отметил губернатор. - Возник дефицит кадров, чего раньше никогда не было. Я прошу министерство экономического развития вместе с торгово-промышленной палатой поработать в этом направлении и подготовить предложения – о том, что нужно конкретно для создания системы подготовки кадров и мотивации людей работать в этой отрасли.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.05.2021 15:04 1 390
Тэги: область экономика владислав шапша
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