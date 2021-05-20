Владислав Шапша поздравил сотрудников компании «Венталл» с 30-летием со дня основания

В среду, 19 мая, в Обнинске губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию образования завода металлоконструкций «Венталл», который входит в одноименную группу компаний.

В мероприятии также участвовали глава городского самоуправления Обнинска, председатель местного Городского собрания Геннадий Артемьев, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, генеральный директор ООО «Венталл» Сергей Чернышев, сотрудники компании, почетные гости.

Компания специализируется на производстве объектов из стали, стальных конструкций и предлагает полный диапазон продукции и услуг – от проектирования до поставки полнокомплектных зданий. На предприятиях компании работают свыше семисот человек.

По словам Сергея Чернышева, возглавляемое им предприятие является ровесником современной России, оставаясь одним из лидеров рынка и инноваций:

- За 30 лет компания реализовала огромное количество проектов. Нет ни одного региона России и в ближнем зарубежье, где не было бы зданий «Венталл». Это порядка 20 тысяч объектов в самых разных отраслях народного хозяйства.

В 2020 году компания включилась в строительство инфекционных больниц. Завод перешел на почасовое планирование, параллельно выполняя несколько технологических процессов. В это же время в числе 1662 предприятий из 50 российских регионов ООО «Венталл» стал участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Цель – повысить эффективность производства и конкурентоспособность в современных условиях меняющегося рынка, обеспечив стабильность работы предприятия. Пилотной площадкой стало производство стальных металлоконструкций с выделением участка заготовки в качестве эталонного. Работа здесь ведется совместно с экспертами Регионального Центра Компетенций (РЦК). Положительные практики затем планируется внедрить и в других подразделениях. В планах предприятия на 2021 год – завершение строительства еще одного цеха, наращивание мощности по нанесению покрытий и защиты на металлоконструкции.

Владислав Шапша осмотрел цеха и территорию завода, ознакомился с производством.

Поздравляя коллектив предприятия с юбилеем, глава региона назвал результаты их труда впечатляющими, а ООО «Венталл» - пионером в своей отрасли. Он выразил уверенность в том, что предприятие и в будущем останется одним из ведущих в металлургической отрасли России.

- То, что сегодня на территории Калужской области работает и уверенно идет вперед предприятие такого масштаба, с такими технологиями и с таким коллективом – заслуга лидеров и родоначальников компании, - уверен Шапша.

Глава региона отметил, что в нашей области многие объекты построены с применением технологий и продукции компании «Венталл». В их числе – Дворец спорта, который этим летом откроется в Калуге.

- Только вперёд! Желаю успехов и большого яркого будущего! - пожелал губернатор, обращаясь к руководству и коллективу предприятия.