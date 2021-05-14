Владислав Шапша встретился с послом Казахстана в России

В пятницу, 14 мая, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с Послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым.

Сейчас доля Казахстана во внешнеторговом обороте Калужской области со странами СНГ составляет более 30%. Стороны обсудили новые возможности дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского союза.

- Делегация Казахстана посмотрела наши индустриальные парки, логистический терминал, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, туристические объекты, - отметил Владислав Шапша. - Наши партнеры высоко оценили в нашем регионе инвестклимат и умение работать с людьми.