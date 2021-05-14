В Калужской области в два раза увеличена пропускная способность грузового терминала «Запад» в Ворсино

В пятницу, 14 мая, в индустриальном парке «Ворсино» губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию новых мощностей контейнерного терминала «Запад» мультимодального транспортно-логистического центра Фрейт Вилладж «Ворсино».

Участниками мероприятия также стали генеральный директор АО «Почта России», Почетный гражданин Калужской области Максим Акимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев, президент группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев, председатель совета директоров ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» Петр Баскаков, заместители губернатора Калужской области Владимир Попов и Владимир Потемкин.

С началом работы новой площадки контейнерного терминала транспортно-логистический центр «Ворсино» увеличит емкость единовременного хранения до девяти тысяч контейнеров, а два крана Либхер с пролетом 32 метра и грузоподъемностью 45 тонн позволят обрабатывать одновременно два железнодорожных и один автомобильный фронт, складировать 10 рядов по 3 контейнера в высоту.

Реализация нового этапа развития двукратно увеличит мощность терминала до 350 тысяч контейнеров в год, повысит качество сервиса, скорость обработки контейнерных поездов и задаст новый вектор развития терминалов в формате «грузовой деревни».

Владислав Шапша подчеркнул, что в «Ворсино» сформирован лучший в России сухопутный терминал.

- Сегодня Калужская область по праву может считаться одним из крупнейших транспортно-логистических узлов Российской Федерации, - подчеркнул глава региона. - Я поздравляю всех с открытием новой части нашего транспортного узла, который в значительной степени ускорит транспортировку грузов, повысит качество этих услуг. А спрос на них есть. Многие предприятия, которые рассматривают вопросы локализации своего производства на территории Калужской области, нуждаются в этом.

Он также отметил, что данный проект не мог быть реализован без тесного взаимодействия с ОАО «РЖД»:

- И мы уверены в том, что «Российские железные дороги» не только здесь, но и в других проектах области продолжат сотрудничество по развитию наших индустриальных парков и особой экономической зоны.

Максим Акимов поздравил акционеров проекта, значимость и востребованность которого постоянно возрастает. Он поблагодарил руководство Калужской области за активную поддержку, выразив уверенность, что все намеченные планы будут исполнены.

- Реализация этой части проекта – развитие грузовой деревни – уверенное продолжение инвестиционного курса на привлечение капитала и технологическое развитие, - подчеркнул Максим Акимов - Мы в стране и в мире видим взрывной рост электронной коммерции. Этот рынок за последний год вырос более, чем на 50%. Это значит, что для таких объектов есть и будет работа – и импортная, и экспортная. Это большие перспективы, в том числе, для местного бизнеса. Уверен, что новая логистика, технологичная работа парка откроют дорогу новым калужским и промышленным проектам.

Ермек Кошербаев назвал ввод в эксплуатацию контейнерного терминала «Запад» важным событием в жизни Евразийского союза, участниками которого являются Россия и Казахстан:

- Через Россию и Казахстан проходит большой транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай». Так или иначе он идет и через Калужскую область. Думаю, что тот опыт, который сегодня реализован в России, будет применим и в Казахстане».

Церемония открытия завершилась погрузкой контейнеров на платформы для их отправки железнодорожным транспортом на станцию Благовещенск.