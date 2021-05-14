COVID-19 9 Мая Афиша Самая стильная выпускница Клиника года
Главная Новости Экономика и бизнес
COVID-19 9 Мая Афиша Самая стильная выпускница Клиника года

В Калужской области в два раза увеличена пропускная способность грузового терминала «Запад» в Ворсино

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 14.05.2021 15:37 0 288
В Калужской области в два раза увеличена пропускная способность грузового терминала «Запад» в Ворсино

В пятницу, 14 мая, в индустриальном парке «Ворсино» губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию новых мощностей контейнерного терминала «Запад» мультимодального транспортно-логистического центра Фрейт Вилладж «Ворсино».

Участниками мероприятия также стали генеральный директор АО «Почта России», Почетный гражданин Калужской области Максим Акимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев, президент группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев, председатель совета директоров ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» Петр Баскаков, заместители губернатора Калужской области Владимир Попов и Владимир Потемкин.

С началом работы новой площадки контейнерного терминала транспортно-логистический центр «Ворсино» увеличит емкость единовременного хранения до девяти тысяч контейнеров, а два крана Либхер с пролетом 32 метра и грузоподъемностью 45 тонн позволят обрабатывать одновременно два железнодорожных и один автомобильный фронт, складировать 10 рядов по 3 контейнера в высоту.

Реализация нового этапа развития двукратно увеличит мощность терминала до 350 тысяч контейнеров в год, повысит качество сервиса, скорость обработки контейнерных поездов и задаст новый вектор развития терминалов в формате «грузовой деревни».

Владислав Шапша подчеркнул, что в «Ворсино» сформирован лучший в России сухопутный терминал. 

- Сегодня Калужская область по праву может считаться одним из крупнейших транспортно-логистических узлов Российской Федерации, - подчеркнул глава региона. - Я поздравляю всех с открытием новой части нашего транспортного узла, который в значительной степени ускорит транспортировку грузов, повысит качество этих услуг. А спрос на них есть. Многие предприятия, которые рассматривают вопросы локализации своего производства на территории Калужской области, нуждаются в этом.

Он также отметил, что данный проект не мог быть реализован без тесного взаимодействия с ОАО «РЖД»:

- И мы уверены в том, что «Российские железные дороги» не только здесь, но и в других проектах области продолжат сотрудничество по развитию наших индустриальных парков и особой экономической зоны.

Максим Акимов поздравил акционеров проекта, значимость и востребованность которого постоянно возрастает. Он поблагодарил руководство Калужской области за активную поддержку, выразив уверенность, что все намеченные планы будут исполнены.

- Реализация этой части проекта – развитие грузовой деревни – уверенное продолжение инвестиционного курса на привлечение капитала и технологическое развитие, - подчеркнул Максим Акимов -  Мы в стране и в мире видим взрывной рост электронной коммерции. Этот рынок за последний год вырос более, чем на 50%. Это значит, что для таких объектов есть и будет работа – и импортная, и экспортная. Это большие перспективы, в том числе, для местного бизнеса. Уверен, что новая логистика, технологичная работа парка откроют дорогу новым калужским и промышленным проектам.

Ермек Кошербаев назвал ввод в эксплуатацию контейнерного терминала «Запад» важным событием в жизни Евразийского союза, участниками которого являются Россия и Казахстан:

- Через Россию и Казахстан проходит большой транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай». Так или иначе он идет и через Калужскую область. Думаю, что тот опыт, который сегодня реализован в России, будет применим и в Казахстане».

Церемония открытия завершилась погрузкой контейнеров на платформы для их отправки железнодорожным транспортом на станцию Благовещенск.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 14.05.2021 15:37 0 288
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужские пенсионеры получили постоянно действующую скидку на связь от МегаФона
Связисты узнали, что читают книголюбы в Калужской области
Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских
Георгий Юрданов: Калужская область обладает конкурентными преимуществами для развития внешнеэкономических связей
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Характеристики взрывозащищенных светодиодных светильников
KIA - двукратный номинант Гран-при «За рулем» 2021!
Покупка металлопроката в Челябинске

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru