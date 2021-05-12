Владислав Шапша встретился с представителями американских деловых кругов

В среду, 12 мая в Москве губернатор Владислав ШАПША провел рабочую встречу с членами Американской торговой палаты в России и ее вице-президентом Натальей Шнайдер.

Участниками разговора также стали заместители губернатора области Владимир Попов и Владимир Потемкин, президент Торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта Комиссарова, генеральный директор Агентства регионального развития области Николай Андреев, руководители американский предприятий. Часть из них участвовали в беседе по видеосвязи.

Наталья Шнайдер отметила, что Калужская область сохраняет позиции в десятке самых привлекательных для инвестиций российских регионов и вызывает постоянный интерес американский компаний.

По словам Владислава Шапши, такие встречи полезны деловым кругам обеих стран. Экономический диалог – важная часть двустороннего взаимодействия. И как бы не складывались отношения между двумя государствами, у бизнеса должны оставаться возможности для развития партнерства.

Глава региона отметил, что в Калужской области успешно реализованы проекты с участием американского капитала. Суммарный объем инвестиций превысил 1,7 млрд. рублей, на предприятиях занято более 400 человек. Под воздействием глобальной пандемии динамика торгово-экономического сотрудничества снизилась. В то же время планируется реализация новых проектов.

- Для нас очень важно, что американские предприятия сохраняют свое присутствие на территории Калужской области, - подчеркнул Шапша. - Мы все делаем для того, чтобы наши связи крепли.

При этом он акцентировал, что регион располагает многоотраслевым промышленным комплексом и развитым сельским хозяйством, большим научным потенциалом и высококвалифицированными трудовыми ресурсами. Внедряются высокие технологии, реализуются международные проекты. Это позволяет организовать сотрудничество по широкому ряду направлений.

Члены Американской торговой палаты в России выразили заинтересованность в размещении на территории Калужской области новых производств и развитии уже существующих. Генеральный директор АО «Хантсман-НМГ» Андрей Борисов рассказал о своем опыте работы в регионе, особо подчеркнув, что в области созданы достойные условия для инвесторов и существует реальная возможность постоянного диалога с властью. В ходе беседы бизнесмены интересовались вопросами предоставления налоговых преференций при размещении предприятий на территории индустриальных парков и Особой экономической зоны «Калуга». Внимание американских предпринимателей также привлекли проекты по развитию туризма в Боровском районе.