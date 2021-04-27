Владислав Шапша сообщил о скором формировании новых промышленных кластеров в Калужской области
Во вторник, 27 апреля, в Калуге губернатор Владислав ШАПША принял участие в стратегической сессии «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства в регионе». Ее провел директор Ассоциации развития кластеров и технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко.
Центральная тема стратегической сессии – формирование и развитие промышленных кластеров в Калужской области, стимулирование кооперационных связей в промышленности региона.
Как было отмечено, кластерная политика является одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года. Первым в регионе в 2010 году был сформирован кластер автомобилестроения, в 2012-м - фармацевтический, сегодня их - 8.
По словам Владислава Шапши, промышленность – одна из ключевых отраслей экономики Калужской области. Промышленное производство в области занимает более 40% валового регионального продукта.
Губернатор отметил, что фактически, промышленные кластеры в Калужской области сформированы и действуют, между компаниями есть кооперационные связи, но эти процессы необходимо формализовать:
- Мы понимаем, что, с точки зрения законодательства, пришло время промышленных кластеров. Те, инновационные кластеры, которые мы создавали, оказались за рамками действующих мер поддержки. Нужно сформировать в кратчайшее время в Калужской области промышленные кластеры, которые смогут получать очень серьезные меры поддержки, существенные финансовые средства на компенсацию затрат, которые инвестируются организациями в развитие собственного производства из федерального бюджета. Совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России мы наметили практические шаги, должны их реализовать в течение ближайших двух месяцев.
Глава региона подчеркнул, что есть большой потенциал формирования в Калужской области кластеров композитных материалов, железнодорожной техники, медицинского кластера.
Андрей Шпиленко проинформировал участников сессии о механизме государственной поддержки промышленных кластеров в рамках постановления Правительства России. В настоящее время в реестре Минпромторга находятся 50 промкластеров из 36 регионов страны. При этом промышленные кластеры Калужской области в реестре не представлены. Их формирование даст дополнительный стимул развитию региона:
- Надеемся, что уже через два месяца в реестре Минпромторга России появится как минимум два новых калужских промышленных кластера. Это даст возможность еще больше повысить инвестиционную привлекательность региона.
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