Владислав Шапша обсудил поддержку калужского бизнеса с уполномоченным по защите прав предпринимателей

В среду, 14 апреля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Калужской области Андреем КОЛПАКОВЫМ.

- Обсудили, как сработали меры поддержки малого и среднего бизнеса в острый период пандемии, и какая помощь нужна предпринимателям сейчас, когда экономика восстанавливается, - отметил после мероприятия глава региона. - В течение всего 2020 года мы держали максимальный баланс между интересами бизнеса и угрозой распространения коронавируса. И это дало свои результаты. Старались в каждом случае разбираться индивидуально. Как, например, в ситуации с Галантусом. После обращения руководства компании, проанализировали все риски и приняли решение разрешить предприятию возобновить работу.



По словам Шапши, очень помог нашим предпринимателям проект «Калуга - Новогодняя столица России 2021», причем наиболее пострадавшему во время пандемии сегменту бизнеса – гостиницам и ресторанам.

- А ведь в регионе было много сторонников отмены Новогодней столицы. Но время показало, что решение было правильным: и настроение новогоднее людям создали, и бизнесу помогли выжить, - уверен губернатор.



Он отметил, что сейчас одна из приоритетных задач – поддержать региональных производителей продуктов питания:

- Им трудно пробиться в федеральные торговые сети. Поэтому надо развивать свою местную кооперацию сельхозпроизводителей, ярморочную торговлю. Это и поддержка занятости на селе, и налоги, и для калужан свои, местные продукты.



Еще одна тема, которую обсудили Шапша и Колпаков, - предоставление субсидий предпринимателям, которые инвестируют в развитие бизнеса, закупают современное оборудование и технологии.

Также губернатор попросил уполномоченного обратить особое внимание на проблему «серых» и «черных» зарплат.