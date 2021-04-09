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В Калужской области за 2020 год количество безналичных платежей выросло на 21%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.04.2021 10:43 0 231
В Калужской области за 2020 год количество безналичных платежей выросло на 21%

В 2020 году жители Калужской области воспользовались платежными банковскими картами более 335 миллионов раз. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос почти на 21%. Об этом сообщило 8 апреля Отделение по Калужской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

- Из всех операций по картам наибольший объем приходится на безналичные платежи: операции по оплате товаров и услуг, переводы с одного счета на другой, благотворительные и другие операции, - пояснили в Центробанке. - Их доля продолжает расти: по итогам 2020 года она составила по количеству почти 95%. На эту динамику повлияло ограничение в перемещениях в период пандемии, когда люди активно расплачивались картами за товары и услуги. Росту популярности безналичных платежей способствовало и развитие технической инфраструктуры по их обслуживанию. Так, количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг в нашем регионе за прошедший год выросло почти на 30% и составило более 27 тысяч штук.

Общее количество платежных карт, выданных на территории Калужской области на 1 января 2021 года, составило более 1,8 миллиона штук – на 8% больше, чем годом ранее. Население региона, напомним, составляет один миллион.

- В текущем году расширяются возможности безналичной оплаты для граждан, - сообщил заместитель управляющего калужским отделением Банка России Владимир РЕПЕТА. - Торговые предприятия с годовой выручкой более 30 миллионов рублей с 1 марта 2021 года обязаны принимать к оплате карты национальной платежной системы «Мир», а с 1 июля этот порог снизится до 20 миллионов рублей. Это позволит расплатиться картой в небольших магазинах в шаговой доступности от дома.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.04.2021 10:43 0 231
Тэги: экономика
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