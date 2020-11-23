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Агентство регионального развития Калужской области отмечает 20-летний юбилей

Опубликовано: 23.11.2020 08:46 0 424
Агентство регионального развития Калужской области отмечает 20-летний юбилей

Агентство регионального развития Калужской области – один из первых в России институтов развития, взявший на себя задачу по привлечению, сопровождению и продвижению инвестиционных проектов на уровне региона. Также работа Агентства направлена на представление инвестиционного потенциала области на внутреннем и внешнем рынках.

«За 20 лет работы Агентством регионального развития накоплен большой опыт. Мы предоставляем индивидуальное и бесплатное сопровождение на всех этапах реализации проекта. Компетентность наших специалистов во многом определяет скорость и качество реализации инвестпроектов. Нами давно отработаны технологии, которые помогают инвесторам быстро и эффективно подобрать площадку, определить форматы преференций, зарегистрировать бизнес и начать работу предприятия. Мы помогаем компаниям сориентироваться в региональной бизнес-среде и найти партнеров», – отметил генеральный директор АРРКО Николай Андреев.  

Калужская область с момента запуска Национального рейтинга инвестиционного климата занимает лидирующие позиции и неизменно входит в ТОП-10 среди 85 регионов. Лучшие практики, решения Калужской области по работе с инвесторами легли в основу Инвестиционного стандарта Агентства стратегических инициатив и ретранслировались в масштабах страны.

Более 200 компаний из 30 стран реализуют свои проекты в Калужской области. Среди них российские и международные промышленные гиганты мировых брендов – «Ниармедик», Samsung, L’Oreal, Stada, Nestle, AstraZeneca Industries, Karl Schmidt Spedition, Continental, Volvo, Volkswagen, PCMA (Peugeot Citroën & Mitsubishi Alliance), «НЛМК», TOTAL, Bosco, Novo Nordisk, «БиотехРосва», ORAC, «НоваМедика», HAYAT, Magna, GREIF, Fuyao, «Архбум Тиссью Групп», Berlin-Chemie, Reshnastil, Kraftway, LOTTE и др.

Агентство регионального развития – основная «точка входа» инвесторов в регион. Также в числе основных направлений деятельности – информационное сопровождение проектов, организация конгрессно-выставочной деятельности, изготовление презентационной продукции, а также ведение Инвестиционного портала Калужской области. Портал дважды был признан на международном уровне и удостоен статуса золотого призера премии Horizon Awards в сфере интерактивных и креативных медиа.  

Ежегодно специалисты АРРКО проводят более 250 встреч с потенциальными инвесторами, 70% таких встреч проходят непосредственно на индустриальных площадках, где планируется размещение производства.

Команда АРРКО обеспечивает участие делегаций области в выездных форумах, выставках, ярмарках, конгрессах и конференциях (ПМЭФ, РИФ и др.), в ходе которых аудитория знакомится не только с инвестиционным потенциалом региона, но и с деятельностью, разработками региональных компаний.

Опубликовано: 23.11.2020 08:46 0 424
Тэги: экономика бизнес агентство регионального развития Калужской области.
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