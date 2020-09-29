Голосование за «Бренд года -2020» завершается. Успей принять участие!

Во вторник, 11 августа, газета «Комсомольская правда – Калуга» объявлило о старте голосования в рамках ежегодной премии «Бренд года-2020». И оно подходит к концу.

В этом году Калужский бренд будет вручаться в 14-й раз. За годы проведения эта премия стала символом народного признания и успеха компании.

В течение года газета «Комсомольская правда» проводит опрос среди горожан, чтобы выявить лучшее, по вашему мнению, предприятие или компанию, которая достойна этого высокого звания!

Премия касается каждого – ваш выбор поможет калужским компаниям стать лучше.

До окончания голосования остается совсем немного. Оно закроется 30 сентября в 23:59. Так что успейте проголосовать, если вы этого еще не сделали!

Для этого заполните анкету по ссылке:Бренд года-2020 и укажите те компании и предприятия, которые вы считаете лучшими в своей сфере. В одной номинации можно выбрать несколько предприятий. Для этого нажмите значок "+" в конце каждой строки. Поля, обязательные для заполнения, отмечены звёздочкой.

Победителей определяете именно вы!